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28 de abril de 2026 às 22:34

Rei Carlos III destaca relação entre EUA e Reino Unido em discurso no Congresso

O rei Carlos III sublinhou a importância da ligação entre os Estados Unidos e o Reino Unido num discurso perante o Congresso norte-americano, apelando à continuidade da cooperação entre os dois países.

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