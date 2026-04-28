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28 de abril de 2026 às 22:04

Rei Carlos III diz que aliança entre EUA e Reino Unido não pode viver do passado

O rei Carlos III afirmou perante o Congresso dos EUA que a relação entre os dois países “não pode basear-se apenas em conquistas passadas”, sublinhando a necessidade de reforçar a cooperação face aos desafios atuais.

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