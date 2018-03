O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que a União Europeia não tratou bem os Estados Unidos no que concerne às relações comerciais, justificando a sua intenção de aumentar os impostos sobre o aço e o alumínio."É praticamente impossivél fazermos negócio com eles [UE]. No entanto, eles conseguem enviar viaturas e tudo o resto para os Estados Unidos", disse Donald Trump, citado pela agência AFP, durante uma conferência de imprensa na Casa Branca.