Rejeição do habeas corpus aprovada por unanimidade pelos cinco juízes do Supremo. Antigo presidente continua a liderar as sondagens.

Lula da Silva perdeu mais uma batalha frente à justiça brasileira com a rejeição do pedido de habeas corpus pelo Supremo Tribunal de Justiça. Esta decisão foi tomada por unanimidade pelos cinco juízes do STJ e deixa o antigo presidente do Brasil mais perto de ser efectivamente preso.



A defesa de Lula aguarda ainda a decisão ao recurso apresentado no Tribunal de Recurso de Porto Alegre, o mesmo que o condenou a 12 anos de prisão.



Esta terça-feira, o Ministério Público brasileiro reiterou o pedido de prisão de Lula, uma vez julgado o recurso entreposto, em segunda instância, contra prisão de 12 anos, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.



"O Ministério Público requere que, assim que o embargo das declarações seja ultrapassado", se dê "inicio ao cumprimento das penalidades", disse o a entidade numa nota enviada ao Tribunal Regional Federal da 4.ª Região.



Em Janeiro, três magistrados do Tribunal Regional aumentaram de nove para 12 anos de prisão a sentença atribuída a Lula da Silva.

A 20 de Fevereiro, a defesa do ex-presidente apresentou os embargos de declaração, que não podem modificar a sentença ditada, uma vez que foi atribuída por unanimidade, mas solicitam esclarecimentos sobre a decisão.



Uma decisão preventiva do Supremo Tribunal, tomada em 2016, permite que uma sentença comece a ser aplicada quando todos os recursos forem concluídos em segunda instância, mesmo quando existe a possibilidade de outros recursos em instâncias superiores.

Neste sentido, o Ministério Público defende que a sentença contra o ex-Presidente deve manter-se, embora seja favorável à correcção de "dois erros materiais" da acusação.



Além do risco de prisão, a condenação de segunda instância imposta a Lula da Silva pode impedi-lo de concorrer nas próximas presidenciais do Brasil, que acontecem em Outubro, embora Lula tenha sido lançado pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e lidere as sondagens no país.



Segundo uma sondagem da CNT/MDA divulgada esta terça-feira, e citada pela Reuters, o ex-presidente vence em todos os cenários eleitorais possíveis. Quando o nome de Lula não aparece, o deputado Jair Bolsonaro lidera as intenções de voto.



Com Lusa