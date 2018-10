Trump dá os parabéns a Bolsonaro e Maduro quer relações de volta

Recebemos há pouco ligação do Presidente dos EUA, @realDonaldTrump nos parabenizando por esta eleição histórica! Manifestamos o desejo de aproximar ainda mais estas duas grande nações e avançarmos no caminho da liberdade e da prosperidade! — Jair Bolsonaro 1??7?? (@jairbolsonaro) 29 de outubro de 2018

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela @NicolasMaduro, extiende sus felicitaciones al pueblo del Brasil, por la celebración cívica de la 2da vuelta electoral, en la que resultó favorecido @jairbolsonaro como Presidente Electo de ese hermano país. pic.twitter.com/46HtNRySkB — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 28 de outubro de 2018

"Manifestamos o desejo de aproximar ainda mais estas duas grandes nações e avançarmos no caminho da liberdade e prosperidade", lê-se no mesmo 'tweet'.O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro , também felicitou Jair Bolsonaro pela sua vitória nas eleições presidenciais do Brasil, e apelou à retoma das "relações diplomáticas de respeito e harmonia" entre os dois países vizinhos."O povo e o governo venezuelano ratificam seu compromisso em continuar trabalhando de mãos dadas com o povo-irmão brasileiro por um mundo mais justo e multipolar", revela uma declaração revelada pelo chanceler venezuelano Jorge Arreaza via Twitter.Depois da vitória eleitoral, Jair Bolsonaro fez uma promessa de "libertar o Brasil e o Itamaraty [o Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro] das relações internacionais com viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos".No fim de 2017, Ruy Pereira, o embaixador brasileiro, foi expulso da Venezuela.