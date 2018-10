Ver esta publicação no Instagram

Escrevo essa mensagem, hoje, de coração leve, com sinceridade, para que ela estimule o melhor de todos nós. Boa sorte!", concluiu Haddad, que no domingo arrecadou 45% dos votos, contra 55% de Bolsonaro (PSL).



Na noite de domingo, Fernando Haddad decidiu não fazer nenhum comentário a Bolsonaro - deixando assim de fora o tradicional telefonema do candidato derrotado ao eleito.

"Ele foi um candidato extremamente agressivo com Haddad, alimentou fake news sobre a sua vida pessoal e xingou-o nas redes sociais", disse Emídio de Souza, coordenador da campanha petista.