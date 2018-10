A reestruturação de ministérios será a primeira medida presidencial de Jair Bolsonaro, eleito no dia 28 de Outubro com 56% dos votos contra 44% de Haddad. O presidente brasileiro não vai extinguir 29 ministérios, deixando 15, como tinha prometido no decorrer da sua campanha eleitoral: ficarão pelo menos 19.

Bolsonaro teve de voltar atrás na sua decisão depois de ter tido conversas informais com membros da equipa de Michel Temer, o actual presidente do Brasil, já que o primeiro só toma posse do cargo no dia 1 de Janeiro de 2019. A pressão exercida por representantes dos sectores do agronegócio e indústria também motivaram esta questão, segundo a Folha de S. Paulo. "Se esse é o interesse deles, para o bem do Brasil, vamos atender", escreveu o político no Facebook.

O presidente eleito deverá manter assim os ministérios de Minas e Energia, Transporte, Meio Ambiente e Indústria e Comércio como "pastas independentes".

"Da minha parte, estou pronto para negociar. Falei para o pessoal do agronegócio que isso era importante. Alguns estão discordando. Vamos chegar ao meio termo. E, se for mantido dois ministérios, eu vou colocar, como ministro do Meio Ambiente, uma pessoa que não tem vínculo com o que há de pior nesse meio", afirmou o político citado pela Agência Brasil. "O coitado do agricultor quer uma licença ambiental e isso leva dez anos. Vamos preservar o meio ambiente, mas não vamos atrapalhar a vida de quem quer produzir no Brasil."

O brasileiro tinha anunciado também inicialmente que iria unir as infra-estruturas da Energia e Transportes num "superministério", mas teve de reverter a sua decisão por os problemas das pastas serem tanto e muito complexos, escreve a Folha de S. Paulo.

Outra medida que deverá ser tomada em Janeiro será o anúncio da privatização das empresas e participações controladas pela União (parte integrante da República Federativa do Brasil, mas autónoma dos Estados-membros, Municípios e Distrito Federal) registadas numa lista composta pela equipa do político brasileiro, já pronta. Em vista estarão as empresas que operam com prejuízo e a venda de subsidiárias de grandes estatais.

Relativamente a obras públicas, a primeira deverá ser a conclusão da estrada BR 163 que liga as localidades de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, a Santarém, no Pará, e que servirá para o escoamento da safra da região Centro-Oeste. A segunda será a concessão de ferrovias que possam ligar portos marítimos, como é o caso da Ferrovia Norte-Sul, Fiol, Ferrogrão e Fico.

Ao nível de reformas estruturantes, é provável que uma das primeiras se verifique na Previdência Social, embora as medidas ainda estejam a ser debatidas com base em duas propostas: uma elaborada pelos irmãos Abraham e Arthur Weintraub, professores da Universidade Federal de São Paulo e a outra feita pelo ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga. Ambas admitem uma mudança radical na instituição.

A primeira propõe que cada contribuinte poupe para a sua reforma, o que é contra os princípios constitucionais já que a Previdência - equivalente à Segurança Social portuguesa - deve ser financiada por todos os cidadãos do Brasil que paguem impostos. A segunda, pelo contrário, mantém a ideia que as reformas sejam financiadas por todos os contribuintes. O expectável é que Jair Bolsonaro adopte uma medida mais branda no início do mandato.

Plano para a segurança ainda está indefinido

Apesar de ter sido um dos principais temas focados na campanha do presidente eleito, o sector da segurança ainda permanece uma incógnita.



Bolsonaro ainda não anunciou que medidas serão tomadas para esta área, nem se irá manter a pasta da Segurança separada da Justiça, ou se irá fundi-las num só ministério. Similarmente, também é desconhecido quem serão os candidatos que poderão dirigir a Polícia Federal, Ministério da Segurança Pública, a Polícia Rodoviária Federal e o Depen (Departamento Penitenciário Nacional). "Aguardamos a abertura de um diálogo logo após a eleição. Não sabemos ainda quais são os planos para a Polícia Federal. Esse silêncio deixa a classe dos delegados um pouco nervosa. Todo mundo quer saber o que Bolsonaro pretende fazer na PF", revelou na sexta-feira Edvandir Paiva, presidente da ADPF (Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal), citado pela Folha de S. Paulo.

O organismo já tinha entregado durante a campanha empresarial uma lista de reivindicações a Jair Bolsonaro, onde enumeram como prioridade a fixação de um mandato para o director-geral da Polícia Federal pelo período de três anos e prorrogável por mais três, e a contratação de pelo menos de 4 mil funcionários para cargos que já foram criados mas ainda não estão ocupados.