Tomada de posse deverá acontecer no primeiro dia de Janeiro de 2019.

Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil com 55% dos votos. Agora, seguem-se vários passos até à tomada de posse, que segundo a Constituição do Brasil ocorrerá no primeiro dia de 2019.

Antes de serem empossados, os vencedores das eleições são sujeitos à diplomação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Este acto atesta que o candidato a presidente, a vice-presidente, e os candidatos a governador foram mesmo eleitos. No caso dos governadores, a diplomação é feita pelo Tribunal Regional Eleitoral.

O jornal brasileiro Estadão indica ainda que, em caso de morte do presidente antes da posse, quem assumiria o cargo seria o vice-presidente. O mesmo aconteceria se a morte ocorresse antes da diplomação.

Jair Bolsonaro tem ainda direito a uma equipa de transição que lhe será concedida por Michel Temer. O ainda presidente do Brasil é obrigado a organizar todas as informações que serão dadas a Bolsonaro até dez dias após a sua posse, mas a equipa de transição pode começar a trabalhar logo no segundo dia útil após a divulgação dos resultados.