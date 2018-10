Enquanto isso, as horas de "Tempo Executivo" - termo utilizado para o tempo que Trump passa a escrever no Twitter e a ver televisão - aumentou para o triplo, mais de nove horas.

Em Janeiro, foi divulgado o horário de Donald Trump enquanto presidente dos Estados Unidos da América. No documento, era possível verificar que o líder norte-americano estava a trabalhar menos horas que no início do seu mandato e a ordenar maiores blocos de "Tempo Executivo", um eufemismo criado pelo seu chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly, para o tempo que Trump passa a escrever no Twitter e a ver televisão.

Nove meses depois, o jornal Politico revisitou o mesmo horário e descobriu que o presidente dos Estados Unidos passa ainda menos tempo nas suas tarefas oficiais do que no início do ano. Como exemplo, o jornal refere a última terça-feira, no qual Trump teve apenas três horas de trabalho e nove horas de blocos de "Tempo Executivo" – o triplo do tempo designado para o seu ofício.

Nesse dia, o líder norte-americano teve o seu primeiro compromisso à uma da tarde, com chamadas a empresários e reuniões com representantes militares intercalados por períodos que chegaram a ser de quase três horas para fazer o que quisesse. No Twitter, Trump aproveitou para criticar os oficiais eleitos por Porto Rico e anunciar mais opiniões envolvendo os imigrantes ilegais no país.

A referência a este dia em particular pode parecer exagerada mas esta não é uma excepção. "Os horários da semana passada são incrivelmente leves no que diz respeito a discussões políticas. O presidente ocupa um pouco mais de duas horas da sua semana em reuniões e esteve apenas escalada o Sumário Presidencial em dois dos cinco dias da semana", revela o relatório.

Isto não quer dizer necessariamente que o "Tempo Executivo" seja apenas de descanso, mas não é propriamente de trabalho. "Ele pode ler algo num jornal e agendar imediatamente uma reunião comercial improvisada", afirmou uma fonte conhecedora do horário de Trump ao Politico.

No entanto, a maioria deste tempo é dedicada à cobertura dos meios de comunicação a partir do conforto da sua cama. "A maioria dos tweets que o presidente envia surgem durante este horário. Trump queixou-se na última sexta-feira, durante um bloco de três horas de "Tempo Executivo", que as inúmeras tentativas de engenhos explosivos tinham retirado a cobertura das eleições intercalares das notícias", refere o mesmo relatório.