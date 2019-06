19h30 desta quinta-feira em Washington -

....proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junho de 2019

O presidente dos EUA afirma ainda que não tem "pressa" e que o exército norte-americano está em renovação e pronto para avançar, sendo "de longe o melhor do mundo". "O Irão NUNCA

De acordo com oficiais iranianos à Reuters, Trump enviou uma mensagem a Teerão avisando que um ataque ao país estava iminente mas garantindo que estaria contra uma guerra e queria uma discussão sobre a tensão no Médio Oriente.



vai ter armas nucleares, nem contra os EUA, nem contra o MUNDO [sic.]!"

Depois das notícias divulgadas de que o presidente norte-americano teria ordenado uma retaliação ao Irão após o abate de um drone norte-americano pelo país asiático mas teria desistido abruptamente, oficiais iranianos revelaram que Trump queria "falar com Teerão sobre variados assuntos".

Em reação ao ataque iraniano ao avião não-tripulado dos Estados Unidos desta quinta-feira, o chefe de Estado afirmou que o Irão havia feito um "erro muito grande". Depois de questionado por jornalistas sobre se os EUA irão atacar o Irão em retaliação, o presidente norte-americano respondeu: "Em breve saberão", referindo que tem provas de que o drone norte-americano se encontrava em espaço aéreo internacional e não em território iraniano, como o país asiático sugere.





Iran made a very big mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de junho de 2019









Exército norte-americano diz que drone estava a 34 km do Irão

Esta quinta-feira, o exército dos Estados Unidos comunicou que o drone abatido pelas forças iranianas estava a voar em alta altitude em espaço aéreo internacional no Estreito de Ormuz, aproximadamente a 34 quilómetros do ponto mais próximo do Irão, tendo caído em águas internacionais após o ataque iraniano.

"Este ataque perigoso e escalatório foi irresponsável e ocorreu na proximidade de pistas de aeroportos entre Dubai, UAE e Omã, possivelmente colocando em causa civis inocentes", afirmou o tenente-general Joseph Guastella, comandante da Força Aérea dos EUA no Médio Oriente.



Irão diz estar "preparado para a guerra"



Para o país asiático, o drone estava em violação do espaço aéreo no sul do país, com o comandante dos Guardas da Revolução do Irão, o general iraniano Qassem Soleimani, a afirmar que o Irão "não tem qualquer intenção" de entrar em conflito com algum país do mundo mas "está pronto para a guerra", em discurso em direto na televisão estatal.

O incidente acontece num contexto de fortes tensões entre o Irão e os Estados Unidos, depois de, na passada quinta-feira, dois petroleiros, um norueguês e um japonês, terem sido alvo de ataques no mesmo estreito de Ormuz, com o Irão a negar o seu envolvimento e a sugerir que podia tratar-se de um golpe norte-americano para justificar o uso da força contra a República Islâmica.

Na segunda-feira, os países-membros da UE mostraram-se prudentes na atribuição de responsabilidades nos ataques no golfo de Omã, recusando-se a alinhar com Washington e Londres, que culparam Teerão, e ainda a Arábia Saudita, rival regional do xiita do Irão e aliada dos Estados Unidos.