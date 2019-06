freitas Há 1 hora

Por terras do tio Sam ainda não aprenderam com os erros do passado, mas ao longo dos tempos ?gostava de perguntar ao presidente Trump quantos americanos morreram no primeiro conflito entre norte e sul aposto que este 45 U.S.A presidente não sabe a resposta?quantos americanos morreram nas outras guerras?aposto que não sabe.Quais és sequelas desses mesmo conflito?certamente é o presidente mais mal preparado na história arrogante, manhoso e o pior nem sabe que este planeta terra?os sete continentes tem problemas mais graves que as guerras idiotas,fazendo com que o planeta fique sem cura possível,as guerras são o atraso na humanidade.claro que para ele? não o sabe pois não foi a nenhuma,ainda assim?o pior vai ser o que está para vir pois tufãoes,tornados, com capacidades destruidoras vão ser cada vez mais ,e um dos 7 continentes do planeta? É o americano vai seifar muitas vidas logo os demais será com o tempo ,e o pouco que sei?muitas gerações pagará por erros de maus lideres e este é um