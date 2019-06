O porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano disse a jornalistas que as sanções económicas que Washington anunciou "não vão ter consequências" para a economia do Irão. "Existem na verdade sanções que os Estados Unidos ainda não tenham imposto ao nosso país nos últimos 40 anos?" questionou o porta-voz da diplomacia do Irão durante uma conferência de imprensa em Teerão, ainda antes do anúncio do presidente republicano.



Na sexta-feira, Trump abortou, alegadamente, um ataque militar ao Irão porque mataria 150 pessoas. No entanto, Trump já veio desmentir que o incidente - e a alegada decisão de bombardear território iraniano e consequente cancelamento do ataque - esteja na origem destas sanções e que as mesmas seriam emitidas mesmo que o drone não tivesse sido abatido. "Não estou à procura de guerra", afirmou o presidente norte-americano no programa Meet the Press, da NBC. Trump já anunciou que irá impor novas sanções contra o Irão, mas também afirmou que está preparado para alcançar um acordo. "Penso que eles querem negociar. E penso que querem chegar a um acordo. E o meu acordo é nuclear. Olhe, eles não vão ter uma arma nuclear", disse Trump. "Não penso que gostem da posição em que se encontram. A economia deles está completamente partida." As primeiras sanções norte-americanas contra o Irão datam de 1979 e foram uma resposta pela manutenção de reféns dos Estados Unidos na embaixada de Washington em Teerão, dois meses após a vitória da Revolução islâmica. Para Donald Trump, o Irão quer fabricar em segredo uma bomba atómica e decidiu, em 2018, abandonar o acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano concluído em 2015 e que para os europeus, a Rússia e a China (parceiros do acordo) é visto como a melhor forma de garantir que o Irão não vai construir armamento atómico. Após agosto de 2018, os Estados Unidos impuseram uma série de sanções económicas contra Teerão. Donald Trump chegou mesmo a prometer a "aplicação das sanções mais duras da História". Entretanto, o Kremlin considerou hoje "ilegais" as novas sanções que podem vir a ser anunciadas hoje pelos Estados Unidos. "Nós consideramos que essas sanções são ilegais. É tudo o que nós podemos dizer", disse hoje Dmitri Peskov, porta-voz da presidência russa sem fazer mais comentários. Com Lusa

O presidente norte-americano, Donald Trump , assinou um diploma onde ordena que sejam impostas novas sanções no Irão. Esta decisão surge na sequência de um fim-de-semana tenso entre ambas as nações.Segundo o presidente dos EUA, as sanções têm como alvo o líder supremo do Irão, o Aiatola Ali Khamenei, e terão surgido como uma resposta ao ataque contra um drone norte-americano por parte das forças militares iranianas. Segundo o governo de Teerão, o drone estava em território iraniano e recebeu mais do que um aviso para voltar atrás. No entanto, as ordens terão sido ignoradas.