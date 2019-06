O Irão garantiu, esta sexta-feira, que recebeu uma mensagem do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, avisando que um ataque ao país estava iminente mas garantindo que estaria contra uma guerra e queria uma discussão sobre a tensão no Médio Oriente.

Depois das notícias divulgadas de que Trump teria ordenado uma retaliação ao Irão após o abate de um drone norte-americano pelo país asiático mas teria desistido abruptamente, oficiais iranianos revelaram que o presidente norte-americano queria "falar com Teerão sobre variados assuntos".

"Trump deu um prazo curto para uma resposta, mas a posição imediata do Irão foi de que cabe ao Supremo Líder (Ayatollah Ali) Khamenei decidir sobre este assunto", afirmou uma das fontes iranianas à Agência Reuters, com um outro oficial do país a indicar que qualquer retaliação teria "consequências regionais e internacionais".

Depois de crescente tensão, o verniz entre EUA e Irão estalou na passada quinta-feira, depois de dois petroleiros, um norueguês e um japonês, terem sido alvo de ataques no estreito de Ormuz, com o Irão a negar o seu envolvimento e a sugerir que podia tratar-se de um golpe norte-americano.

Em reação ao ataque iraniano ao avião não-tripulado dos Estados Unidos desta quinta-feira, Trump afirmou que o Irão havia feito um "erro muito grande". Questionado por jornalistas sobre se os EUA irão atacar o Irão em retaliação, o presidente norte-americano respondeu: "Em breve saberão", referindo que tem provas de que o drone norte-americano se encontrava em espaço aéreo internacional e não em território iraniano, como o país asiático sugere.

De acordo com o New York Times, Trump aprovou o ataque militar a vários radares e baterias de mísseis no Irão mas terá desistido à última hora, quando aviões já estariam no ar e navios já estariam prontos para a operação militar.