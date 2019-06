Os Estados Unidos da América estiveram perto de reagir ao abate de um drone norte-americano pelo Irão. De acordo com o New York Times, o presidente norte-americano, Donald Trump, aprovou o ataque militar ao país asiático esta sexta-feira em retaliação mas terá recuado na intenção.

Os alvos, segundo uma fonte não autorizada a falar sobre o assunto à Associated Press, seriam vários radares e baterias de mísseis. O ataque terá sido recomendado pelo Pentágono mas a operação militar foi cancelada por volta das 19h30 desta quinta-feira em Washington (00h30 de sexta-feira em Lisboa).

Em reação ao ataque iraniano ao avião não-tripulado dos Estados Unidos, Trump afirmou que o Irão havia feito um "erro muito grande".

Iran made a very big mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de junho de 2019

Questionado por jornalistas sobre se os EUA irão atacar o Irão em retaliação, o presidente norte-americano respondeu: "Em breve saberão", referindo que tem provas de que o drone norte-americano se encontrava em espaço aéreo internacional e não em território iraniano, como o país asiático sugere.

Trump indicou, mais tarde, que acredita que o ataque não terá intencional. "Acho difícil que tenha sido intencional. Pode ter sido alguém relaxado e estúpido a fazê-lo."

Em reação, Washington confirmou o ataque ao pequeno avião não tripulado da Marinha norte-americana mas que este se encontrava em "espaço aéreo internacional". De acordo com os responsáveis pela Defesa americana, "as informações iranianas segundo as quais o engenho aéreo sobrevoava o Irão são falsas".

Exército norte-americano diz que drone estava a 34 km do Irão

Esta quinta-feira, o exército dos Estados Unidos comunicou que o drone abatido pelas forças iranianas estava a voar em alta altitude em espaço aéreo internacional no Estreito de Ormuz, aproximadamente a 34 quilómetros do ponto mais próximo do Irão, tendo caído em águas internacionais após o ataque iraniano.

"Este ataque perigoso e escalatório foi irresponsável e ocorreu na proximidade de pistas de aeroportos entre Dubai, UAE e Omã, possivelmente colocando em causa civis inocentes", afirmou o tenente-general Joseph Guastella, comandante da Força Aérea dos EUA no Médio Oriente.