O tema dos óvnis (objetos voadores não identificados) tem sido debatido ao longo da última semana nos Estados Unidos e já chegou a Washington. Numa entrevista, Donald Trump foi questionado sobre o aumento de avistamentos de óvnis por parte dos pilotos da Marinha norte-americana e respondeu que tinha sido informado.

"Quero que eles pensem o que seja que eles pensam. Eles dizem, e eu vi, e eu li, e eu ouvi. E tive uma reunião muito breve sobre isso. Mas as pessoas dizem estar a ver óvnis. Se acredito? Nem por isso", afirmou numa entrevista à ABC News.

Quando o jornalista lhe perguntou se ele saberia caso se verificasse a ocorrência de vida extraterrestre, o presidente disse: "Bem, penso que os meus pilotos fantásticos saberiam. (…) Veem as coisas de forma diferente desde o passado. Por isso vamos ver. Estamos a ver, e será o primeiro a saber."

Esta quarta-feira, o jornal Politico revelou que três senadores – entre eles Mark Warner, o vice-presidente do comité dos serviços secretos do Senado – tinham sido informados pelo Pentágono sobre os avistamentos de óvnis pela Marinha.

Em 2017, o Pentágono criou um programa para analisar os fenómenos de avistamento de óvnis, entrevistando marinheiros e pilotos.

Esta quinta-feira, várias pessoas em Kansas City relataram ter visto dois objetos voadores desconhecidos no céu, perto do aeroporto.





We honestly have no explanation for the floating objects over Kansas City.