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Trump cancela viagem de Steve Witkoff e Jared Kushner ao Paquistão para negociações de paz

CM 25 de abril de 2026 às 17:33
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Presidente norte-americano disse que o "Irão pode ligar-nos sempre que quiser".

O presidente dos EUA, Donald Trump, cancelou a viagem dos enviados especiais Steve Witkoff e Jared Kushner ao Paquistão para negociações de paz.

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Trump Mark Schiefelbein/ap

Presidente norte-americano anunciou que o "Irão pode ligar-nos sempre que quiser", segundo avança a Fox News, citada pelo jornal Haaretz.

A Casa Branca tinha anunciado o envio de uma delegação dos EUA a Islamabad para as negociações de paz com o Irão.

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