Trump cancela viagem de Steve Witkoff e Jared Kushner ao Paquistão para negociações de paz

Mário Ferreira vai investir 884 milhões na construção de quatro navios à vela na China
SÁBADO
Presidente norte-americano disse que o "Irão pode ligar-nos sempre que quiser".
O presidente dos EUA, Donald Trump, cancelou a viagem dos enviados especiais Steve Witkoff e Jared Kushner ao Paquistão para negociações de paz.
Presidente norte-americano anunciou que o "Irão pode ligar-nos sempre que quiser", segundo avança a Fox News, citada pelo jornal Haaretz.
A Casa Branca tinha anunciado o envio de uma delegação dos EUA a Islamabad para as negociações de paz com o Irão.