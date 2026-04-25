Jornalista que investiga Trump questiona QI da primeira dama: "Melania é estúpida"

Michael Wolff está na mira de um processo judicial movido pela mulher do presidente norte-americano na ordem dos mil milhões de dólares. Em causa alegadas ligações a Epstein.

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As investigações do jornalista norte-americano Michael Wolff já tiraram Donald Trump do sério. Até Melania, a primeira dama, avançou com um processo judicial, exigindo uma indemnização de mil milhões de dólares, por difamação. Wolff trabalhava num livro sobre os bastidores da primeira campanha presidencial de Trump quando Jeffrey Eppstein lhe terá contado que o primeiro encontro do atual presidente e a mulher aconteceu a bordo do jato particular do pedófilo, o 'Lolita Express'. "O que assusta em ser processado pela Casa Branca é que eles têm recursos ilimitados. Nós não", reconheceu Wolff, numa entrevista ao 'El Mundo'.



Donald Trump e a mulher, Melania AP

O jornalista, que já foi considerado por Trump um "predador absoluto", "mentalmente perturbado", continua a expor as ligações do casal presidencial a Epstein e nesta entrevista ao jornal espanhol voltou a falar do casal, garantindo que Melania distancia-se do seu relacionamento com Epstein por ter um baixo QI. "Tenho a certeza que é estúpida", afirma.

Sobre Trump, fala num "indivíduo desprezível", que teve uma relação "obscura, libertina e depravada" com o pedófilo durante 15 anos. Garante que ambos tinham como missão dormir com modelos, independentemente da idade. "Se eram menores? Não sei. O que sei é que eles procuravam modelos. E é disso que Trump está a fugir", conta Wolff, afiançando que o presidente está a fazer de tudo para abafar o caso.

Uma dessas modelos seria precisamente a eslovena Melania Trump. "Ela era apenas uma das miúdas de Trump, não era diferente de outras com quem ele já tinha estado. O facto de ter casado com ela... suspeito que tenha sido mais uma transação. Não quer dizer que ele tenha descoberto o amor da sua vida."

Wolff não descarta a hipótese de Melania odiar o marido. "Eles mal se falam. Ela não mora na Casa Branca, não faz parte da Casa Branca. É um satélite, à margem de tudo isto. Não descartaria a possibilidade de ela odiar o marido, que esteja furiosa com ele e que esteja a tentar desenvolver o seu próprio negócio, a sua marca."

Depois de ter sido processado pela primeira dama, o jornalista de 72 anos tem contado com o apoio de milhares de pessoas que, através de um crowdfunding, já contribuíram com 830 mil dólares para ajudar na sua defesa jurídica.