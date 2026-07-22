Morreu Zdenek Chovanec, jovem promessa do automobilismo português

Tinha 21 anos. Circunstâncias da morte ainda não foram divulgadas.
O automobilismo português está de luto pela morte de Zdenek Chovanec, piloto de apenas 21 anos que, apesar de não ter nascido em território nacional, competia com a bandeira de Portugal.
Zdenek ChovanecFPAK
Natural de Puerto la Cruz, Venezuela, e com ascendência checa, Zdenek Chovanec chegou muito jovem a Portugal e foi em território nacional que começou a competir no automobilismo, com 14 anos. Destacou-se nos karts, passou pela Fórmula 4 e chegou a competir na Fórmula 3. Nos últimos anos competia em corridas com carros de turismo.
Zdenek Chovanec residia na Trofa, onde morreu no último sábado, dia 18. Até ao momento, não foram divulgadas as circunstâncias da morte.
Através de um comunicado nas redes sociais, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) lamentou a morte do jovem piloto. "É com profunda tristeza e consternação que tomámos conhecimento do falecimento prematuro de Zdenec Chovanec, piloto de apenas 21 anos que competiu com a bandeira de Portugal nos últimos anos. Disputou os Campeonatos de Portugal de Karting antes de dar o salto para uma carreira internacional nos monolugares. À família e amigos as nossas sentidas condolências", pode ler-se.
O funeral de Zdenek Chovanec terá lugar esta quinta-feira, dia 23, pelas 11h00, na Capela Despedida do Tanatório de Matosinhos, seguindo depois para cremação no Cemitério Municipal n.º 2 de Matosinhos – Sendim.
Em 2020, Zdenek Chovanec entrou no mundo dos Fórmulas, competindo no campeonato dos Emirados Árabes Unidos de Fórmula 4. Como piloto da Xcel Motorsport, o jovem piloto alcançou dois pódios e terminou no 7.º lugar da classificação. Nesse mesmo ano, competiu ainda no campeonato italiano da categoria, a convite da Bhaitech Racing. Terminou a competição no 17.º posto, com 18 pontos.
Em 2021, Zdenek Chovanec estreou-se na Fórmula 3, como piloto do campeonato asiático da categoria. Representou primeiro com a BlackArts Racing, tendo pontuado na terceira ronda da prova, e depois assinou contrato com a Double R Racing para competir no Euroformula Open Championship. Apesar de não ter tido muito sucesso nas primeiras cinco rondas da prova, Chovanec mudou-se para a Charouz Racing System para disputar as últimas cinco etapas de F3, substituindo Reshad de Gerus. Terminou no penúltimo lugar do campeonato, alcançando por duas vezes o 20.º lugar, a sua melhor posição na competição.
No ano seguinte, Zdenek Chovanec voltou a ser chamado pela Charouz Racing System para competir na F3, desta vez para substituir Lirim Zendeli em Silverstone. Em Spielberg esteve envolvido num acidente com o companheiro de equipa Francesco Pizzi. Viria a ser substituído em Budapeste, para dar lugar a Christian Mansell, após um arranque de temporada sem grande sucesso.
Depois de três anos sem grande sucesso nas Fórmulas, Chovanec arrancou a temporada de 2023 nos carros de turismo. Ao lado de Lance Bergstein e Aaron Walker, Chovanec competiu pela GetSpeed Performance na classe Silver Cup do GT World Challenge Europe Endurance Cup ao volante de um Mercedes-AMG GT3 Evo. O piloto que corria com licença portuguesa acabou por retirar-se da época ainda antes da jornada de abertura. Ainda assim, correu na Ultimate Cup Series, no Estoril, com a TS Corse, na classe LMP3.
Morreu Zdenek Chovanec, jovem promessa do automobilismo português