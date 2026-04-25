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Itália também celebra o 25 de Abril, mas ao som de "Bella Ciao"

Gabriela Ângelo
Gabriela Ângelo 25 de abril de 2026 às 17:09
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Tal como "Grândola Vila Morena" em Portugal, "Bella Ciao" é o hino do 25 de Abril de 1945 em Itália, ligado ao movimento de resistência e libertação nazi.

Não é apenas Portugal que celebra o fim de uma ditadura no dia 25 de Abril. Itália sai à rua no mesmo dia para marcar o fim da ditadura liderada por Benito Mussolini, em 1945. 

Dia da Libertação a ser celebrado em Milão, na Itália
Dia da Libertação a ser celebrado em Milão, na Itália AP

O “Dia da Libertação” coincidiu com o início da retirada dos soldados nazis das cidades de Turim e Milão, após a revolta da população e de os partigiani, membros da Resistência Italiana, terem organizado um plano para retomar o controlo das cidades. 

Breve história da libertação italiana

Quatro anos após a entrada de Itália na Segunda Guerra Mundial, por decisão do ditador Benito Mussolini, a luta pela libertação começou a 8 de setembro de 1943, quando se assinou um armistício com os Aliados, dividindo o país em dois. A sul estabeleceram-se as tropas inglesas e norte-americanas enquanto que o norte continuava ocupado pelas forças alemãs. 

Durante mais de um ano e meio, Itália foi palco de um conflito, opondo as forças nazis ao movimento de resistência apoiado pelos Aliados, que organizaram mais tarde o 25 de abril de 1945, também conhecido como a libertação de Turim e Milão. 

Depois de já terem conquistado Bolonha a 21 de abril e Génova a 23, os partigiani atravessaram o Rio Pó a 24 de abril, o último reduto das forças nazis. , em Milão, foi marcada por uma greve geral, anunciada na rádio “Milano Libera” por Sandro Pertini, futuro Presidente da República, então membro da resistência e membro da Comissão de Libertação Nacional italiana. 

Rapidamente as fábricas foram ocupadas pela resistência e pelos trabalhadores operários, de forma a impedir que os soldados nazis sabotassem a operação. No dia seguinte proclamava-se a vitória e os soldados alemães começaram a retirada das cidades. Nessa noite, Benito Mussolini partiu de Milão para Como, onde seria capturado pelos partigiani dois dias depois e morto a 28 de abril de 1945. 

Embora a guerra em Itália não tenha terminado a 25 de abril de 1945, tendo-se prolongado até o início de maio, essa foi a data em que as tropas alemãs começaram a retirar-se das cidades ainda ocupadas no norte de Itália.

"Bella Ciao"

Tal como "Grândola Vila Morena", "Bella Ciao" é o hino do 25 de abril de 1945 em Itália, ligado ao movimento de resistência e libertação, mas popularizado apenas por volta das décadas de 1950 e 1960. Tem as origens no final do século XIX, associado a protestos pelas condições dos trabalhadores no norte de Itália, mas durante a Segunda Guerra Mundial foi adotado pela resistência. 

Contudo, foi apenas através da sua utilização na série espanhola da Netflix, “A Casa de Papel” que muitos ficaram a conhecer a música. 

é cantada em demonstrações e desfiles um pouco por toda a Itália, no Dia da Libertação. 

Com agência Lusa

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