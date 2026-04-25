Estados Unidos intercetam navio iraniano face a incerteza sobre negociações

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O exército dos Estados Unidos (EUA) anunciaram a interceção de uma embarcação de bandeira iraniana que tentava navegar até um porto no Irão, no âmbito do bloqueio naval ordenado pelo Presidente norte-americano Donald Trump.



Donald Trump, presidente dos EUA Direitos Reservados

O Comando Central das Forças Armadas dos EUA (Centcom, na sigla em inglês), responsável pelo Médio Oriente, divulgou na sexta-feira, na rede social X, uma fotografia do contratorpedeiro de mísseis guiados USS Rafael Peralta a intercetar o navio.

Embora não existam números consolidados do Centcom, pelo menos 29 navios mercantes e petroleiros em trânsito para ou a partir de portos iranianos foram obrigados a parar, segundo a imprensa norte-americana, desde o início do bloqueio, a 13 de abril.

Na quarta-feira, o Departamento de Defesa dos EUA anunciou a interceção de um navio que transportava petróleo iraniano no oceano Índico, a segunda operação militar deste tipo realizada no espaço de uma semana.

As forças norte-americanas também apreenderam um navio porta-contentores no fim de semana passado.

Em resposta, a Guarda Revolucionária iraniana, o exército ideológico da República Islâmica, apreendeu em 15 de abril dois navios no estreito de Ormuz por “operarem sem as autorizações necessárias".

O Presidente dos EUA prorrogou indefinidamente o cessar-fogo com o Irão, que expirava na quarta-feira, para permitir negociações com a República Islâmica.

Donald Trump assegurou, no entanto, que manterá o bloqueio naval imposto ao Irão, o que Teerão denunciou como uma violação da trégua, recusando por isso participar numa nova ronda de negociações.

O Departamento do Tesouro informou que o bloqueio portuário está a afectar 90% do comércio marítimo que entra e sai do Irão.

Segundo a Casa Branca, os enviados especiais Steve Witkoff e Jared Kushner vão viajar no sábado para o Paquistão para participar numa nova ronda de negociações de paz com o Irão, anunciou a porta-voz do Governo, Karoline Leavitt, na sexta-feira.

No entanto, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmaeil Baqaei, afirmou na rede social X que, apesar de terem viajado na sexta-feira para o Paquistão, "não está prevista qualquer reunião bilateral" com os Estados Unidos.

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