Polícia mata 18 pessoas numa favela do Rio de Janeiro

A operação policial no Complexo do Alemão durou cerca de 12 horas. Entre as vítimas mortais, encontra-se uma mulher de 50 anos que passava na zona.

A Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmaram 18 mortes durante uma operação realizada no Complexo do Alemão, onde está localizada um dos maiores conjuntos de favelas da zona norte do Rio de Janeiro, na quinta-feira, 21.