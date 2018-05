O tiroteio desta terça-feira em Liège, na Bélgica, terá sido um ataque terrorista. A informação foi avançada pelo Procuradoria do rei da Bélgica, Philippe, em conferência de imprensa, onde dois polícias e um civil foram mortos por um individuo que fez uma refém antes de ser morto a tiro pela polícia belga.

Foi ainda indicado que, de acordo com a agência Reuters, o homem por detrás do tiroteio terá atacado os dois polícias com uma arma branca, retirando-lhes as suas armas e abatendo-os no local. Terá ainda assassinado um jovem de 22 anos que se encontrava no lugar do passageiro numa viatura e refugiou-se numa escola secundária, onde tomou uma mulher como refém. O suspeito terá sido morto durante uma troca de tiros com a polícia, ferindo ainda outros dois oficiais.

Segundo o jornal belga Le Soir, foram ouvidos vários tiros pelas 10h30 (9h30 em Lisboa) nas imediações do café des Augustins, na rua com o mesmo nome. Depois de disparar sobre os agentes, o homem ter-se-á posto em fuga. Antes de ser interceptado e neutralizado pela polícia belga entrou no liceu conhecido como L’Athénée de Waha e fez uma refém.

Jan Jambon, ministro do Interior belga, lamentou através do Twitter este "acto horrível" e afirmou que o centro de crise anti-terrorismo está a investigar a situação.

O jornal Le Parisien terá ainda identificado o homem responsável pelo ataque. Trata-se de um homem de 35 ou 36 anos, chamado Benjamin, com historial de crimes de roubo e delitos relacionados com droga.



O primeiro-ministro belga já veio condenar o acto de "violência cobarde e cega" em Liège e anunciou que deverá visitar o local, acompanhado pelo rei do país, Philippe. "Violência cobarde e cega em Liège. Todo o nosso apoio às vítimas e seus entes queridos. Estamos a acompanhar a situação com os serviços de segurança e o centro de crise", escreveu Charles Michel na sua conta da rede social Twitter.





Violence lâche et aveugle a #Liège. Tout notre soutien pour les victimes et leurs proches. Nous suivons la situation avec les services de sécurité et le centre de crise. — Charles Michel (@CharlesMichel) 29 de maio de 2018