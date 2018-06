Uma pessoa morreu e 20 ficaram feridas na sequência de um tiroteio em Trenton, EUA, durante o festival Art All Night. O incidente ocorreu antes das três da manhã, hora local. O morto é um dos suspeitos do tiroteio e tem 33 anos. As autoridades detiveram um segundo suspeito.Uma testemunha descreveu a um canal local da NBC que ouviu tiros e depois, observou as pessoas a tentar proteger-se. "Todos correram", detalhou Franco Roberts.Um rapaz de 13 anos está entre os feridos graves do tiroteio.O festival foi cancelado na sequência do tiroteio, e a polícia de Trenton descreveu o cenário como "muito caótico". "A minha simpatia para as vítimas e suas famílias. Todos os tiroteios são uma crise. Não se trata de um acto aleatório de violência – é um assunto de saúde pública", afirmou Eric Jackson, presidente da Câmara de Trenton.Este ano, realizava-se a 12.ª edição do festival de arte, música e comida. Tal como o nome, Art All Night, indica, o festival deveria acontecer durante toda a noite e terminar durante a tarde de domingo. Centenas de pessoas costumam deslocar-se para o evento.Cerca de 70 invólucros de bala foram encontrados no local.