Siméon Oyono Esono, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné Equatorial, está em Portugal e será recebido pelo ministro Augusto Santos Silva. Porém, o seu objectivo era outro: entregar uma carta secreta a Marcelo Rebelo de Sousa.Porém, o Presidente da República remeteu o governante da Guiné Equatorial para Santos Silva. Não se sabe qual é o tema da missiva, indica o jornal Público. Porém, deverá relacionar-se com um desejo de maior destaque do país dentro da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), a que o país de Esono pertence desde 2014. No próximo ano, o país liderado por Teodoro Obiang queria assumir a presidência da CPLP.Além de Esono, Santos Silva deverá receber ainda Murade Murargy, antigo embaixador de Moçambique e secretário executivo da CPLP entre 2012 e 2016.