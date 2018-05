A outra vítima é um jovem de 22 anos que se encontrava dentro de um carro.

As autoridades belgas não têm dúvidas: a polícia era o principal objectivo do homem que matou três pessoas, esta terça-feira, em Liège. "Está claro que o objectivo do assassino era atacar a polícia", explicou o chefe das forças de segurança locais, Christian Beaupère, citado pelo Le Soir.



O responsável da polícia de Liège revelou ainda que as vítimas policiais são duas mulheres, que foram atacadas pelas costas. Segundo a procuradoria do rei, pelas 10h30 horas locais (09h30 em Lisboa), o homem desferiu vários golpes contra as duas agentes, desarmou-as e matou-as em seguida.



O atacante disparou depois sobre um jovem de 22 anos que se encontrava no lugar do passageiro numa viatura e em seguida entrou numa escola secundária onde tomou uma mulher como refém.



O suspeito foi abatido quando saiu da escola disparando, tendo ainda ferido dois polícias nas pernas.