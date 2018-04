Tem 42 anos e teve dois minutos para se defender em tribunal, num caso que acabou com a pena de morte por enforcamento. Amina Hassan é turca e entrou ilegalmente no Iraque, onde viveu durante dois anos sob jugo do alegado califado do auto-proclamado Estado Islâmico, conta o The New York Times. O seu caso não é único. Quando foi condenada à pena de morte, a outras 13 mulheres aconteceu o mesmo, em menos de duas horas. Nenhum julgamento teve mais de dez minutos. Todas as mulheres foram acusadas de cooperarem com o grupo extremista.Estes julgamentos têm sido prática comum no Iraque depois de conquistados os dois maiores redutos do Estado Islâmico no país. Milhares de combatentes, funcionários e familiares destes foram capturados e acusados. Grupos de defesa dos direitos humanos dizem que os cidadãos comuns têm sido castigados da mesma forma que combatentes do grupo terrorista Estado Islâmico e que o Iraque está mais preocupado em vingar-se do que em aplicar justiça.Muitas destas acusações surgem a partir de denúncias motivadas, muitas vezes, por motivos pessoais. Muitas destas pessoas ficaram detidas durante meses, sendo torturadas até confessar que eram de facto jihadistas. Mesmo quando não eram. Quem o garante é o Observatório dos Direitos Humanos.O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, tem de lidar com os populares que pedem que todos os capturados sejam julgados e castigados com pena máxima.

"Os criminosos do Estado Islâmico cometeram crimes contra a Humanidade e contra os nossos no Iraque, em Mosul e Salahuddin e Anbar e me praticamente todo o lado", disse o general Yahya Rasool, o porta-voz para o comando de operações conjuntas no Iraque. "Para que possamos ser fiéis ao sangue das vítimas e ao povo iraquiano, os criminosos devem receber a pena de morte, um castigo que os dissuada e todos aqueles que simpatizam com eles", concluiu.

Por sua vez, o Alto Comissariado pelos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), avisou que falhas como esta no processo judicial podem facilmente originar "abortos irreversíveis" na justiça do país.

A lei anti-terrorismo do Iraque prevê que seja aplicada a pena de morte a todos aqueles que "cometerem, incitarem, planearem, ou financiarem actos de terrorismo". Portanto poderão tanto ser condenados à pena de morte os guerrilheiros do Estado Islâmico do Iraque e da Síria (ISIS, na sigla inglesa) como os seus familiares.

A investigadora principal do Observatório dos Direitos Humanos do Iraque, Belkis Wille, considera que neste momento as "circunstâncias individuais não têm qualquer peso" e que todos podem receber a pena de morte. Esta prática leva também a que alguns dos crimes verdadeiramente horrendos perpetuados pelo ISIS contra a dignidade humana, como a escravatura, violações e assassinatos não estejam a ser investigados, lamenta Wille. O ministério da Justiça iraquiano rejeita estas críticas e reafirma que os seus julgamentos são correctos.

Calcula-se que o exército iraquiano tenha detido mais de 10 mil pessoas por alegadas ligações ao ISIS desde 2017, estando a julgar estas pessoas desde então. Mas o Observatório dos Direitos Humanos avança que em Dezembro seriam mais de 20 mil. A Associated Press diz que, desde 2014, foram detidas mais de 19 mil pessoas. Entre elas, 10 mil terão já sido acusadas e cerca de 3 mil terão já mesmo sido julgadas com 98% a serem condenadas, refere o New York Times, que não apurou quantas foram sujeitas à pena de morte.

Entre os detidos estarão cerca de 1.350 mulheres estrangeiras e quase 600 crianças. Maior parte destes detidos entregaram-se às forças iraquianas depois da operação para recuperar a cidade de Tal Afar. Embora o Iraque esteja determinado em julgar estes estrangeiros, há países de origem que já pediram a extradição. Entre esses países que querem os cidadãos repatriados encontram-se a Arábia Saudita ou a Rússia. Reino Unido e França tem demonstrado relutância em aceitar de volta os cidadãos.

Segundo a investigadora principal do Observatório dos Direitos Humanos do Iraque, os detidos estrangeiros são mais propensos a serem julgados de forma injusta. "Basta serem estrangeiros e terem estado no território do Estado Islâmico para serem considerados culpados", afirma Belkis Wille. Foi isso que terá acontecido àquelas 14 mulheres que foram condenadas a pena de morte num julgamento que não ultrapassou os dez minutos por cada uma.

No de Nazli Ismail, o juiz perguntou à mulher que tinha perdido três filhos em ataques aéreos, se era inocente ou culpada de apoiar o Estado Islâmico. Nazli disse-se inocente. Foi condenada à pena de morte. "Isto quer dizer que finalmente vou poder ir para o céu", retorquiu a mulher.