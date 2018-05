O atirador de Liége, Benjamin Herman, matou alegadamente uma pessoa antes de executar o ataque a duas mulheres polícias e a uma jovem de 22 anos que estava sentada num carro, além de ter feito refém uma outra mulher numa escola.



A quarta vítima trata-se de um ex-recluso que esteve na mesma prisão que Herman. Segundo declarações do Ministro do Interior, Jan Jambon, ao canal de televisão RTL, Herman assassinou o ex-recluso na segunda-feira passada, desferindo-lhe um golpe profundo na cabeça com um objecto contundente.

Jambon, o primeiro-ministro Charles Michel e o rei Filipe visitaram a vítima sobrevivente do atirador no hospital, onde está a ser tratada por estar em "estado de choque". "Ela foi muito corajosa e talvez (embora ainda tenhamos de verificar isto) tenha conseguido evitar mais vítimas na escola", referiu Jambon.

De acordo com publicações belgas, Herman estava também a gozar de dois dias em liberdade condicional que tinham como objectivo prepará-lo para a reinserção na sociedade. Estava previsto Herman ser libertado em 2020 depois de servir pena desde 2013.



RTBF, Benjamin Herman, já era conhecido pela polícia: estava envolvido em crimes de roubos e danos de património público, e já tinha sido detido por tráfico de droga. Este era considerado "violento" e "instável" pelas autoridades.

Sobre o ataque, o ministro defende que: "[este] é um caso isolado. Ele não fazia parte de uma rede, não recebeu instruções de ninguém. Por isso não é preciso classificar este incidente como um nível de ataque terrorista".

Quando confrontado com perguntas sobre como é que duas agentes foram desarmadas pelo homem, o ministro respondeu peremptoriamente: "A polícia fez um trabalho extraordinário. Reagiram bem: todos os sistemas, todos os procedimentos. Se uma pessoa é atacada por trás, tal como aconteceu com as duas polícias, não consegue fazer nada".