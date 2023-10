Vladimir Putin aterra em Pequim para reunir com Xi Jinping

O Presidente russo, Vladimir Putin, aterrou esta terça-feira em Pequim, onde vai reunir com o homólogo chinês, Xi Jinping, e participar no 3.º Fórum da Faixa e Rota, informou a agência noticiosa oficial Xinhua.







Putin aterrou na capital chinesa depois das 09h00 locais (02h00, em Lisboa).O líder russo vai encontrar-se com Xi para trocar pontos de vista sobre as relações bilaterais, que "estão a crescer", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, na segunda-feira, em Pequim, após reunir com o homólogo chinês, Wang Yi.Durante o encontro, que vai ter lugar no dia 18, os dois líderes vão discutir questões bilaterais e internacionais num diálogo "amigável e franco", de acordo com o Kremlin.O conselheiro da Presidência russa, Yuri Ushakov, recordou na segunda-feira que Putin vai participar no 3.º Fórum da Faixa Rota como "convidado principal" e discursará no evento logo após o anfitrião, Xi Jinping.Designado por Xi como o "projeto do século", a iniciativa Faixa e Rota foi inicialmente apresentada no Cazaquistão como um novo corredor económico para a Eurásia, inspirado na antiga Rota da Seda. Na última década, no entanto, adquiriu dimensão global, à medida que mais de 150 países em todo o mundo aderiram ao programa.As empresas chinesas construíram portos, estradas, linhas ferroviárias, centrais elétricas e outras infraestruturas em todo o mundo, financiadas por bancos de desenvolvimento chineses, numa tentativa de impulsionar o comércio e o crescimento económico. O programa cimentou o estatuto da China como líder e credora entre os países em desenvolvimento.Putin chegou à China com uma grande delegação de altos funcionários, incluindo dois vice-primeiros-ministros, e responsáveis pela diplomacia, economia, transportes ou finanças.A delegação inclui também o governador do Banco Central, o diretor dos caminhos-de-ferro russos e os diretores do maior banco da Rússia, o Sber, do banco VTB, da empresa de gás Gazprom, da agência atómica Rosatom e outros executivos.A China tem servido como "tábua de salvamento" de Moscovo, após a invasão da Ucrânia. O país asiático é agora o principal parceiro comercial e aliado diplomático da Rússia.A China considera a parceria com a Rússia fundamental para contrapor a ordem democrática liberal, numa altura em que a sua relação com os Estados Unidos atravessa também um período de grande tensão, marcada por disputas em torno do comércio e tecnologia ou diferendos em questões de Direitos Humanos, o estatuto de Hong Kong ou Taiwan e a soberania dos mares do Sul e do Leste da China.Poucas semanas antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, Putin e Xi declararam, em Pequim, uma amizade "sem limites".A China recusou condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia e criticou a imposição de sanções internacionais contra Moscovo.