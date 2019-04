As duas reuniões ocorrem esta terça-feira, dia 9. Oposição britânica confirmou que ainda não chegou a acordo com o governo.

Emmanuel Macron, o presidente francês, vai encontrar-se com Theresa May, a primeira-ministra britânica para discutir o Brexit no Palácio do Eliseu em Paris, durante a tarde de terça-feira. May também irá viajar até Berlim para se encontrar com Angela Merkel, a chanceler alemã.



Keir Starmer, o responsável pelo Brexit do Partido Trabalhista, disse hoje que a oposição e o governo conservador de May ainda não encontraram uma forma de avançar para um consenso quanto ao acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. "Ainda não encontrámos isso", afirmou Starmer. "Não existem conversações agendadas mas não tenho dúvidas de que as coisas se vão desenvolver hoje." Acrescentou ainda que a bola estava do lado do governo britânico.



Esta terça-feira, a questão do Brexit também será discutida no Conselho de Assuntos Gerais da União Europeia, no Luxemburgo. No dia seguinte, ocorre a cimeira da União Europeia.