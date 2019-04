Donald Tusk está disposto a um aumento do prazo de 12 meses. Governo britânico confia que será possível obter o apoio do parlamento para a saída do Reino Unido, apesar do acordo já ter sido recusado por três vezes.

Numa carta enviada ao presidente do Conselho Europeu, a primeira-ministra britânica, Theresa May, voltou a pedir o adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia para a data inicial de 30 de junho.

"O Reino Unido propõe que este período termine a 30 de junho", refere o documento enviado a Donald Tusk, mostrando que a chefe de Governo britânico resiste assim a solicitar um adiamento longo do Brexit, como pretendia a União Europeia, acreditando que será possível selar um acordo no parlamento britânico.

Segundo a BBC, Tusk mostra-se a favor de conceder ao Reino Unido um adiamento "flexível" do Brexit por 12 meses. Fontes de Bruxelas adiantaram à agência France Presse que o plano "vai ser apresentado aos Estados-membros", esta sexta-feira, mas tem de ser aprovado de forma unânime pelos 27 países do bloco europeu.

A "solução" permitiria ao Reino Unido sair da União Europeia antes do final do período de adiamento se o parlamento de Londres conseguir ratificar um acordo sobre a saída. Neste momento, o Reino Unido está submetido a um prazo que termina no próximo dia 12 de abril para apresentar novas propostas para o Brexit ou sair sem acordo.

Resta saber se a UE leva a proposta adiante, perante a nova tomada de posição de May.



Com Lusa



(notícia atualizada às 09h43 com posição de Donald Tusk)