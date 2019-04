Kirstjen Nielsen estava ligada a algumas das políticas mais polémicas de Trump, como a separação de famílias junto à fronteira dos EUA com o México.

Kirstjen Nielsen, a secretária de Estado da Segurança Interna dos Estados Unidos, demitiu-se. Nielsen deu a cara por algumas das políticas mais polémicas de Trump, mas acabou por ser criticada pelo presidente dos EUA ao não ter reduzido o número de migrantes sem documentos que entravam no país através do México.



A demissão foi confirmada pelo presidente dos EUA num tweet. "A secretária da Segurança Interna Kirstjen Nielsen vai deixar a sua posição, e gostaria de lhe agradecer o seu serviço. Estou feliz ao anunciar que Kevin McAleenan, o comissário da Proteção das Fronteiras e Alfândega vai tornar-se no secretário em funções. Estou confiante em como ele fará um óptimo trabalho!"



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service....</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1115011884154064896?ref_src=twsrc%5Etfw">7 de abril de 2019</a></blockquote>

Em novembro, surgiram relatos em como Nielsen sairia no fim de 2018, porque Trump se estava a queixar da sua má prestação. Em maio o jornal The New York Times revelou que Nielsen tinha sido humilhada frente aos colegas por Trump, que a considerou culpada pela não redução do número de migrantes ilegais a entrar nos EUA a partir do México.



Nielsen encontrava-se em funções desde dezembro de 2017, através de uma recomendação do seu antecessor, o general John Kelly. Também ele deixou a administração Trump há cerca de três meses.



A secretária de Estado deu a cara pela defesa de um muro entre os EUA e o México, a declaração de emergência nacional por parte de Trump e as separações de famílias na fronteira. Recentemente, foi revelado que os reencontros podem demorar até dois anos.



No governo de Trump, restam três mulheres: Gina Haspel, diretora da CIA; Betsy DeVos, secretária de Estado da Educação; e Elaine Chao, responsável pelos transportes.