Uma câmera instalada na residência de dois dos líderes do partido espanhol Podemos, Pablo Iglésias e Irene Montero, foi acedida por hackers e o seu conteúdo foi partilhado na Internet em direto. O Ministério do Interior espanhol, que foi quem alertou para o problema, indicou que o partido de esquerda entregou, em outubro do ano passado, uma queixa sobre o sucedido.

O dispositivo de segurança havia sido instalado pela Guardia Civil espanhola em setembro do ano passado numa propriedade em Galapagar, na província do Madrid, detida pelo secretário-geral do Podemos e a sua companheira.