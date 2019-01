Os cinco espanhóis condenados a nove anos de prisão por abuso sexual, que se autoproclamavam como "La Manada", vão esperar em liberdade a decisão dos recursos apresentados no Supremo Tribunal.

Foi o Tribunal de Navarra, também responsável pela sentença em primeira instância, que manter os "La Manada" — José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Jesús Escudero, Ángel Boza e Antonio Manuel Guerrero — em liberdade, rejeitando assim o pedido de prisão preventiva do Ministério Público espanhol.



Recorde-se que esta decisão ocorre na sequência do Tribunal Superior de Navarra ter confirmado a sentença de nove anos de prisão para os cinco membros do grupo La Manada, condenados por abuso sexual a uma jovem de 18 anos durante as festas de São Firmino, em 2016. Os arguidos recorreram agora para o Supremo Tribunal, cuja decisão irão aguardar em liberdade.



Quase dois anos depois de estarem detidos, os cinco membros do grupo La Manada saíram em liberdade condicional em Junho de 2018, após pagarem uma fiança de seis mil euros. O grupo La Manada estava detido desde Julho de 2016. Entre os argumentos do tribunal a favor da sua libertação está a perda do anonimato dos condenados, o que, no entender dos magistrados, torna "impensável" o risco de reincidirem no mesmo crime.