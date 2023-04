SpaceX consegue lançar foguetão Starship - que explodiu pouco depois

O foguetão Starship da SpaceX de Elon Musk explodiu momentos após ter sido lançado. Não tinha tripulantes.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O foguetão, com 120 metros de comprimento, foi lançado a partir da base de Brownsville, Texas, da SpaceX. O voo deveria durar 90 minutos, mas deu-se uma explosão no céu cerca de quatro minutos depois da descolagem.O foguetão subiu, mas o componente Starship não se conseguiu separar do componente Super Heavy, e o veículo deu várias reviravoltas até explodir.Porém, para a SpaceX foi um teste com sucesso porque o lançamento foi limpo. A Starship foi descrita como o foguetão mais poderoso da história, com o objetivo de enviar pessoas até à Lua e Marte.