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Sobe para 102 número de portugueses e lusodescendentes mortos nos sismos na Venezuela

Lusa 14:49
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Há ainda 57 desaparecidos.

O número de cidadãos portugueses e lusodescendentes que morreram no duplo sismo que atingiu a Venezuela há uma semana aumentou para 102 e há 57 desaparecidos, anunciou esta quarta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Sobe para 102 número de portugueses e lusodescendentes mortos nos sismos na Venezuela
Sobe para 102 número de portugueses e lusodescendentes mortos nos sismos na Venezuela AP Photo/Ariana Cubillos

Entre os 102 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos, em que 88 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 18 crianças e 84 adultos, indicou o MNE.

O anterior balanço contabilizava 100 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos e 59 desaparecidos ou incontactáveis.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 3.685 mortos e 16.740 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

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