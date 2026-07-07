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07 de julho de 2026 às 18:00CM

Resgates emocionantes: pessoas continuam a ser resgatadas com vida dias após os sismos

Vários dias após os fortes sismos que devastaram o norte da Venezuela, continuam a surgir resgates de sobreviventes entre os escombros. Imagens mostram alguns dos momentos mais marcantes das operações de busca, que continuam a alimentar a esperança de encontrar mais pessoas com vida.

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