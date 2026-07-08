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08 de julho de 2026 às 16:36CM

Marine Le Pen arranca campanha para as presidenciais francesas apesar da condenação

A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, deu início à campanha para as eleições presidenciais de 2027, esta quarta-feira, um dia depois de ter sido condenada por desvio de fundos públicos. A líder da extrema-direita garante que é inocente e já anunciou que vai recorrer da decisão para o mais alto tribunal francês.

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