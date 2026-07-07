Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
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07 de julho de 2026 às 23:00

Contra a utilização da média no pensamento humano

Tantos são os que habitam sub-humanamente esse ponto mais baixo. Uma multidão de habitantes de caves de indignidade. Abaixo do nível do mar, eis uma referência natural; abaixo do nível mínimo de sobrevivência, eis uma referência social.

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