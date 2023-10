Singapura proíbe protestos ligados ao conflito em Israel

A Polícia de Singapura proibiu esta quarta-feira protestos ligados ao conflito entre Israel e o grupo islamita Hamas por razões de segurança, num momento em que se regista uma onda de manifestações em outras partes do mundo.







"A polícia está ciente dos eventos e das assembleias públicas que estão a ser organizadas em ligação com o conflito entre Israel e o Hamas", refere um comunicado divulgado hoje pela polícia da cidade-estado asiática.No comunicado acrescenta-se que, face às "tensões crescentes" e às "preocupações com a segurança pública" em tais eventos, citando "numerosos incidentes de violência em muitos países", as forças de segurança da ilha decidiram "recusar os pedidos" de realização de tais protestos.A legislação de Singapura apenas permite a realização de protestos com autorização prévia da polícia e num local específico da ilha, o parque Hong Lim, onde não é permitida a participação de cidadãos estrangeiros."A paz e a harmonia entre as diferentes raças e religiões em Singapura não devem ser consideradas como um dado adquirido e não devemos permitir que acontecimentos externos afetem a nossa situação interna", acrescentou a Polícia de Singapura, onde a população local é maioritariamente de origem chinesa, malaia e indiana.O ataque de terça-feira a um hospital no norte da Faixa de Gaza, no qual centenas de pessoas foram mortas e feridas num bombardeamento que nem o Hamas nem Israel reconhecem como sendo da sua responsabilidade, provocou inúmeras reações em todo o mundo e agudizou o conflito que já dura há 11 dias.Vários ataques de manifestantes contra sedes diplomáticas de Israel e dos Estados Unidos foram registados em diferentes locais após o bombardeamento do hospital, com grandes manifestações em Istambul (Turquia), em frente à embaixada dos EUA em Beirute (Líbano) e à missão diplomática do país norte-americano no Iraque, entre outros países.