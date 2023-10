Intenção foi anunciada em faixas espalhadas por Sinaloa. Cartel é o responsável pela maior parte do tráfico que chega aos EUA.

Os quatro filhos de El Chapo, líderes do cartel responsável pela grande parte do tráfico de fentanil para os EUA, ordenaram o fim da produção do seu território - uma decisão que já custou a vida a quem não a cumprisse. Terá sido motivada pela pressão causada pelas autoridades dos EUA.