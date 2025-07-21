Seis detidos após invadirem hotel que abriga requerentes de asilo no Reino Unido 

Mais de cem manifestantes gritavam "salvem as nossas crianças" e "mandem-nos para casa" enquanto agitavam bandeiras britânicas em frente ao hotel ao início da noite de domingo.

Epping, uma cidade nos arredores de Londres, foi abalada na noite de domingo depois de manifestantes terem invadido um hotel que abriga requerente de asilo pela segunda vez em quatro dias. As manifestações que se têm sentido no país começaram depois de um requerente de asilo ter sido acusado de agressão sexual, no mês passado.



Yui Mok/PA via AP

A polícia municipal avançou que seis pessoas acabaram por ser detidas no seguimento dos protestos, quatro delas suspeitas de envolvimento em "desordem violenta" durante a manifestação de quinta-feira, uma de causar danos criminais a uma viatura policial e a sexta de estar preparado para causar danos criminais. A polícia manteve-se nas redondezas do Hotel Bell durante toda a noite, apesar de ter sido emitida uma ordem para que a multidão dispersasse.

Mais de cem manifestantes gritavam "salvem as nossas crianças" e "mandem-nos para casa" enquanto agitavam bandeiras britânicas em frente ao hotel ao início da noite de domingo, numa altura em que a manifestação ainda parecia pacífica. Os protestos intensificaram com os passar das horas e foram lançadas tochas contra os carros da polícia, além disso uma contramanifestação teve de ser escoltada depois de ficar cercada pelos manifestantes.

"Decepcionantemente, vimos mais um protesto, que começou pacificamente, acabar em violência sem sentido, com indivíduos novamente ferindo um dos nossos homens e danificando uma viatura. Para quem pensa que toleraremos essa violência, pense novamente", referiu o Superintendente-Chefe Simon Anslow, da polícia de Essex, em comunicado.

Este foi mais um dos protestos que tem marcado a escalada de tensões no país devido ao número crescente de requerentes de asilo que estão a ser hospedados pelo Estado em hotéis. As manifestações subiram ainda mais de tom depois de, no mês passado, dois adolescentes requerentes de asilo foram detidos sob acusações de agressão sexual na Irlanda do Norte. Além disso um homem de 38 anos foi acusado de tentar beijar uma menina de 14 anos, o suspeito encontra-se detido e sem direito a fiança desde a primeira audiência no tribunal, a 10 de julho.

Vale a pena recordar que no verão passado o Reino Unido viu uma série de protestos violentos contra imigrantes ocorreram depois de terem sido espalhadas informações falsas sobre a identidade do agressor que atacou uma aula de dança na cidade de Southport, no noroeste do país, e matou três crianças. O agressor era um jovem de 18 anos nascido no Reino Unido com ascendência ruandesa e não o requerente de asilo, como era afirmado pelos manifestantes.

O primeiro-ministro Keir Starmer condenou os distúrbios do ano passado, considerando-os como "bandidagem de extrema-direita".

A violência contra requerentes de asilo e imigrantes está a aumentar em toda a Europa, na semana passada viveram-se dias de tensão em Torre Pacheco, no sul de Espanha, depois de grupos de extrema-direita terem organizado ataques e manifestações contra imigrantes. Estes ataques foram usaram como pretexto a alegada agressão de um idoso de 68 anos por parte de três marroquinos.