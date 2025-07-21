Pelo menos 19 mortos após queda de avião militar sobre centro educativo no Bangladesh

O Governo do Bangladesh declarou luto nacional após o acidente, cuja causa ainda não foi determinada. O avião despenhou-se meia hora depois da descolagem, segundo as autoridades bangladeshianas.

Pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas esta segunda-feira depois de um avião de treino da Força Aérea se ter despenhado sobre um centro educativo em Daca, no Bangladesh, noticiou a imprensa internacional.



Foto AP/Mahmud Hossain Opu

O jato militar de treino F-7 BGI embateu contra o portão de um edifício de dois andares da Milestone School and College, localizada no bairro de Uttara, na zona norte de Daca. Muitos alunos estavam no local à hora do acidente, segundo a agência de notícias Europa Press.

As autoridades locais indicaram anteriormente que uma pessoa tinha morrido na queda do avião militar sobre o centro educativo.

Membros do Exército e dos serviços de emergência do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil chegaram rapidamente ao local para retirar as dezenas de feridos, a maioria por queimaduras, segundo o jornal The Daily Star.

O Governo do Bangladesh declarou luto nacional após o acidente, cuja causa ainda não foi determinada. O avião despenhou-se meia hora depois da descolagem, segundo as autoridades bangladeshianas.

O primeiro-ministro interino, Mohamed Yunus, enviou condolências aos feridos e às famílias das vítimas.

"Este é um momento de profundo pesar para a nação", disse Yunus numa publicação na rede social Facebook.

"A perda sofrida pela equipa da Força Aérea, alunos, pais, professores, funcionários e outros associados à Milestone School é irreparável", sublinhou o primeiro-ministro interino.

"Desejo aos feridos uma rápida recuperação e ordeno a todas as autoridades, incluindo os hospitais, que tratem a situação com a devida importância", declarou Yunus, prometendo que o Governo irá investigar o incidente.