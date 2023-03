Rússia prolonga acordo de exportação de cereais, mas protesta contra sanções

A Rússia diz ter demonstrado "boa vontade" ao prolongar o acordo que permite a exportação segura de cereais vindos da Ucrânia pelo Mar Negro, mas adianta que não está satisfeita com a implementação de uma parte chave do mesmo.







Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, criticou o Ocidente por não fazer o suficiente para remover obstáculos às exportações de cereais e fertilizantes da Rússia.Peskov foi questionado sobre porque é que estendeu o acordo durante 60 dias, ao contrário do estipulado anteriormente de 120 dias. "Foi um gesto de boa-fé... na esperança de que após tanto tempo, as obrigações que foram assumidas sejam cumpridas", respondeu, citado pela agência Reuters."É óbvio que a segunda parte do acordo, que nos envolve, ainda não foi cumprida... O acordo não pode assentar só numa perna."Porém, a Rússia "aprecia os esforços que foram feitos pelas Nações Unidas, incluindo pelo secretário-geral" António Guterres, elogiou Dmitry Peskov."Mas, apesar disto, infelizmente, o senhor Guterres não conseguiu furar o muro coletivo do Ocidente. As condições sobre as quais concordámos como uma parte integral do acordo não foram cumpridas."Apesar de as sanções impostas por vários países do Ocidente não afetarem diretamente o setor agrícola, a Rússia alega que as que atingem as seguradoras, empresas, bancos e navios russos bloqueiam as exportações.Apesar do anúncio russo, a ONU informou que o diálogo informal entre as Nações Unidas e as partes envolvidas na negociação do acordo continuam com vista a uma extensão, apesar de as conversas com a Rússia já terem terminado.Também a Turquia, que negociou o acordo do Mar Negro, garante que os diálogos ainda continuam.Perante o prazo de 60 dias, a Ucrânia insiste que o acordo só vigora com uma extensão de 120.