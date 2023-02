EUA afirmam que China pondera envio de armas para Moscovo

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O diretor da CIA afirmou este domingo que está convencido de que a China poderá fornecer à Rússia armas para que sejam utilizadas no ataque à Ucrânia. No entanto William Burns, não detém informações de que alguma decisão já tenha sido tomada ou que as armas já tenham sido entregues.







Bandeiras China EUA Reuters

Numa entrevista à CBS William Burns afirmou: "Estamos convencidos de que a liderança chinesa está a considerar fornecer material letal" à Rússia.Durante a última semana os Estados Unidos têm acusado a China de estar a considerar fornecer armas à Rússia para apoiar a ofensiva na Ucrânia mas Pequim tem negado as acusações.Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional garantiu este domingo à CNN que os Estados Unidos vão permanecer vigilantes e reforçou que o envio de armas por parte de Pequim terá consequências e "custos reais".Na passada sexta-feira a China apelou a um cessar-fogo e defendeu que o diálogo é a única forma de alcançar uma solução viável para o conflito, numa proposta com 12 pontos.Este plano, divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, pede o fim das sanções ocidentais à Rússia, medidas que garantam a segurança das centrais nucleares, a criação de corredores humanitários para a retirada de civis e o garante da exportação dos cereais.O plano foi desvalorizado pela generalidade dos países ocidentais no entanto Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, admitiu encontrar-se com o seu homólogo chinês, Xi Jinping referindo já que a China "respeita a integridade territorial" e deve fazer os "possíveis para a retirada da Rússia".Durante o passado ano de guerra, a China evitou condenar a Rússia pela sua invasão à Ucrânia enquanto acusou a NATO de fomentar este conflito por "não terem em consideração as legítimas preocupações de segurança" de Moscovo.