Rússia ataca Ucrânia com quase mil drones. Metade foi lançada durante o dia

Num período de 24 horas, a Rússia atacou a Ucrânia mais a ocidente, numa operação que envolveu 948 drones.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

É um dos maiores ataques desde o início da guerra. Quase um milhar de drones atingiram várias localizações na Ucrânia, diz o exército do país, citado por alguns meios de comunicação social. Segundo a BBC, só durante a tarde desta terça-feira foram lançados mais de 400 drones, um ataque diurno pouco comum que matou e feriu muitas pessoas a oeste da Ucrânia. Ataques que sucederam a outro semelhante durante a noite, que vitimou cindo pessoas, avança o jornal britânico.



Remoção de destroços em Lviv após ataque de drone russo Mykola Tys/Lusa

Em Lviv, pelo menos 22 pessoas ficaram feridas - um número que pode vir a aumentar - e um mosteiro do século XVI, considerado Património Mundial da Unesco, ficou danificado.

Outras cidades mais a ocidente na Ucrânia, em regiões que até hoje tem sido menos fustigadas pela guerra, também foram atacadas. Em Ivano-Frankivsk, onde foi atingida uma maternidade, morreram duas pessoas e quatro ficaram feridas, entre as quais uma criança de seis anos. Em Vinnytsia há uma vítima mortal e 11 feridos.

"A geografia dos ataques durante o dia foi mais ampla do que à noite... Pode dizer-se que este foi um dos maiores ataques num período de 24 horas", disse o porta-voz da Força Aérea da Ucrânia, citado pela BBC.

Siga-nos no WhatsApp.