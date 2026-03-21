Nuno Markl vai transformar coleção pessoal em museu gratuito em Lisboa

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Nuno Markl voltou a surpreender os fãs ao revelar uma ideia que promete transformar a sua coleção de "tralhas" num verdadeiro museu aberto ao público.

A novidade foi partilhada em direto na Rádio Comercial, durante a rubrica 'O Homem que Mordeu o Cão', onde o humorista falou também sobre a sua recuperação após o AVC, descrevendo-a como "uma montanha-russa de emoções".

Entre sessões intensas de fisioterapia e momentos mais desafiantes - como a primeira experiência na passadeira, que descreveu com humor - Markl revelou que precisa de fazer mudanças em casa. "Cheguei à conclusão que tenho demasiadas coisas em casa. Continuo a adorar estas coisas nerds e as figuras que me rodeiam, mas chegou a uma altura da minha vida que a minha mente precisa de descansar e eu preciso de espaço em casa para a cadeira de rodas circular ou mesmo para eu poder andar sem receio de cair", começou por dizer.

Foi daí que surgiu a ideia: dar uma nova vida às suas coleções, em vez de simplesmente se desfazer delas. "Vou ter de me ver livre de algumas coisas que adoro. Mas não inteiramente. Tive a ideia de ligar para Ricardo Marques, o presidente da Junta de Freguesia de Benfica [em Lisboa], e propus criar uma zona que seja a cave do Markl, mas que seja pública. Muitas vezes as pessoas dizem que adorariam ver as coisas que tenho na cave. Tenho uma coleção inacreditável de coisas", continuou o humorista.

"É muito provável que, lá para a rentrée [em setembro], haja uma cave do Markl no Cinema Turim, que as pessoas poderão visitar, de forma gratuita, para que possam apreciar as minhas tralhas e eu entretanto fico com a casa mais livre de tralhas", rematou. "Vira um museu, o Museu Markl", brincou César Mourão.

Enquanto isso, o radialista continua focado na recuperação, que tem sido "lenta, mas progressiva", já com uma possível meta de regresso a casa: "Finalmente falou-se aqui numa possibilidade de meta de regresso a casa. Nunca será antes do fim de abril, princípio de maio mas já faltou mais e se isto continuar a ir assim será um regresso."

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