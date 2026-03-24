Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
24 de março de 2026 às 23:00

Grandes ilusões

Portugal optou pela estratégia infantil: fazer de conta que André Ventura, no imortal papel de bicho-papão, pode desaparecer pela força do pensamento mágico.

PESSOAS COM CRIANÇAS conhecem o fenómeno: o petiz é confrontado com uma situação desagradável. Como não tem a maturidade dos adultos, fecha os olhos com todas as forças na esperança de pulverizar a realidade.

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