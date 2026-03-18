Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de março de 2026 às 18:29

“A Rússia já lucrou 10 mil milhões com a guerra no Irão”: Zelensky acusa Moscovo de financiar armamento

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou, esta quarta-feira, que a Rússia já arrecadou cerca de 10 mil milhões de dólares com a guerra no Irão. Segundo o líder ucraniano, esse dinheiro será usado para financiar armamento para a guerra na Ucrânia.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30