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Vida

Portugal, o refúgio da realeza

Raquel Lito
Raquel Lito 23:00

Harry e Meghan pensam na decoração da casa de Melides, já a infanta Sofia de Espanha instala-se em Benfica e a princesa brasileira Maria Gabriela trabalha na Avenida da Liberdade – mesmo que já tenha escorregado na calçada. Veja o vídeo.

Príncipes e princesas, duques, arquiduques e duquesas de apelidos por vezes impronunciáveis têm escolhido este canto da Europa como refúgio. A história repete-se, como nos tempos da Segunda Guerra (1939-1945), em que membros da realeza estrangeira se exilavam no Estoril. Só que agora não se ficam pela “riviera portuguesa”: alargam o mapa para Melides ou Sintra e em Lisboa preferem a Avenida da Liberdade, Lapa e Benfica. São discretos e abdicam da pompa, mas não dos títulos.

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