Sábado – Pense por si

Eduardo Dâmaso
Eduardo Dâmaso
24 de março de 2026 às 23:00

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Cunha Rodrigues analisa, em novo livro, o jogo do poder entre justiça e política com enorme atualidade

A leitura de mais um livro de Cunha Rodrigues, antigo procurador-geral da República, evoca tempos intensos na construção de uma certa ideia da separação de poderes, de afirmação do Ministério Público (MP), da investigação criminal, da relação entre este e a PJ.

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